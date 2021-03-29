«سيري يا نورماندي».. فرحة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتعويم السفينة

فرحة عارمة تعم السوشيال ميديا، بعد تعويم سيفنة نقل الحاويات "ايفرجرين" بمجرى قناة السويس، بعد تعطلها 6 أيام بسبب جنوحها بفعل الرياح.وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى، صور السفينة والتى حولها البعض لكوميكس، ومنها "دارت يا صيع" وأخر "سيرى يا نورماندى تو".كما انتشرت صور الكثير من العمال الذين شاركوا فى هذا النجاح الباهر، الذى أشادت به الصحف العالمية.وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة ٨٠% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة ١٠٢ متر بدلا من ٤ أمتار.ومن المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الفترة من الحادية عشرة والنصف صباحا ليصل إلى ٢ متر بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.