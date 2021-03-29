تعرف على تردد قناة تايم سبورت الارضية 2021
الإثنين 29/مارس/2021 - 07:21 م
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ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن تردد قناة تايم سبورت الأرضية، وتعد المحطة من أفضل القنوات الرياضية في مصر، وتعرض العديد من المباريات، منها كأس أمم أفريقيا ودوري ابطال أفريقيا والدورى المصري، وكأس مصر، وتذيع المحطة كافة المباريات المصرية عبر شاشتها، وتقوم القناة من خلال برامجها على جذب قاعدة كبيرة من جمهور الرياضة ومشجعي كرة القدم، فيما تقدم محتوى رياضي متطور على شاشتها، وتعرض القناة الاستديوهات التحليلية قبل وبعد المباريات، وأهم تشكيلات الفرق.
وتتميز القناة بقاعدة جماهيرية من مشجعي الرياضة، كما تتناول المحطة صفقات اللاعبين، وأخبار الفرق، والأندية، ويمكن للمشاهد تنزل المحطة وفقا لعدد من الخطوات التي سنقوم بعرضها خلال التقرير.
- يقوم المواطنين الذين يريدون تنزيل المحطة بالدخول على إعدادات الموجودة في الريسيفر.
- ثم يختار المواطن القمر الصناعي نايل سات، ويقوم بالضبط الهوائي، ويتم البحث على القناة من خلال التردد وهو ١٠٨٥٣، ويكون معدل الاستقطاب في الرسيفر "عمودي"، ومعدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ ٥٦.
- ثم يقوم المواطن بالضغط على كلمة بحث للوصول إلى القناة، بعد ذلك نظام الريسيفر بتنزيل تردد قناة تايم سبورت الارضية على نايل سات وفقا للتردد الجديد لعام 2021.
وتتميز القناة بقاعدة جماهيرية من مشجعي الرياضة، كما تتناول المحطة صفقات اللاعبين، وأخبار الفرق، والأندية، ويمكن للمشاهد تنزل المحطة وفقا لعدد من الخطوات التي سنقوم بعرضها خلال التقرير.
تردد قناة تايم سبورت الارضيةنستعرض لكم كافة المعلومات والخطوات التي تجعل المواطنين يقومون بتنزيل قناة تايم سبورت الارضية على القمر الصناعى النايل سات، ويجب على المشاهدين اتباع الخطوات التالية:
- يقوم المواطنين الذين يريدون تنزيل المحطة بالدخول على إعدادات الموجودة في الريسيفر.
- ثم يختار المواطن القمر الصناعي نايل سات، ويقوم بالضبط الهوائي، ويتم البحث على القناة من خلال التردد وهو ١٠٨٥٣، ويكون معدل الاستقطاب في الرسيفر "عمودي"، ومعدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ ٥٦.
- ثم يقوم المواطن بالضغط على كلمة بحث للوصول إلى القناة، بعد ذلك نظام الريسيفر بتنزيل تردد قناة تايم سبورت الارضية على نايل سات وفقا للتردد الجديد لعام 2021.
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