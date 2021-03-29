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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تعرف على تردد قناة تايم سبورت الارضية 2021

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:21 م
قناة تايم سبورت
قناة تايم سبورت
الدستور
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ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن تردد قناة تايم سبورت الأرضية، وتعد المحطة من أفضل القنوات الرياضية في مصر، وتعرض العديد من المباريات، منها كأس أمم أفريقيا ودوري ابطال أفريقيا والدورى المصري، وكأس مصر، وتذيع المحطة كافة المباريات المصرية عبر شاشتها، وتقوم القناة من خلال برامجها على جذب قاعدة كبيرة من جمهور الرياضة ومشجعي كرة القدم، فيما تقدم محتوى رياضي متطور على شاشتها، وتعرض القناة الاستديوهات التحليلية قبل وبعد المباريات، وأهم تشكيلات الفرق.

وتتميز القناة بقاعدة جماهيرية من مشجعي الرياضة، كما تتناول المحطة صفقات اللاعبين، وأخبار الفرق، والأندية، ويمكن للمشاهد تنزل المحطة وفقا لعدد من الخطوات التي سنقوم بعرضها خلال التقرير.

تردد قناة تايم سبورت الارضية

نستعرض لكم كافة المعلومات والخطوات التي تجعل المواطنين يقومون بتنزيل قناة تايم سبورت الارضية على القمر الصناعى النايل سات، ويجب على المشاهدين اتباع الخطوات التالية:

- يقوم المواطنين الذين يريدون تنزيل المحطة بالدخول على إعدادات الموجودة في الريسيفر.

- ثم يختار المواطن القمر الصناعي نايل سات، ويقوم بالضبط الهوائي، ويتم البحث على القناة من خلال التردد وهو ١٠٨٥٣، ويكون معدل الاستقطاب في الرسيفر "عمودي"، ومعدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ ٥٦.

- ثم يقوم المواطن بالضغط على كلمة بحث للوصول إلى القناة، بعد ذلك نظام الريسيفر بتنزيل تردد قناة تايم سبورت الارضية على نايل سات وفقا للتردد الجديد لعام 2021.
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وقدمنا لكم خلال التقرير السابق كافة التفاصيل والمعلومات عن تردد قناة تايم سبورت الارضية، التي تعد أبرز المحطات الفضائية الرياضية التي يبحث عنها المواطنين على مؤشر البحث جوجل، ويمكن للمشاهد التعرف على خطوات تنزيل القناة على القمر الصناعى النايل سات من خلال قراءة التقرير السابق.

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