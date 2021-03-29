السيسى يستجيب لعلاج شاب يحتاج تدخلا جراحيًا.. ويأمر بتوفير فرصة عمل له

استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لحالة شاب يحتاج إلى تدخل جراحي فوري وأمر بعلاجه على نفقة الدولة وتوفير فرصة عمل له.وكانت الإعلامية عزة مصطفى استعرضت خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية صدى البلد، حالة مرضية للشاب ياسر عبد الباقي بمنطقة عابدين التابعة لمحافظة القاهرة، تعرض لحادث وأصيب بانسداد في الشرايين بقدميه.