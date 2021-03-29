الأردن: أمن العراق واستقراره ضرورة لأمن المنطقة العربية

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الاثنين، أن أمن العراق واستقراره ضرورة لأمن المنطقة.وشدد وزير الخارجية الأردني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه العراقي والمصري ببغداد عقب اجتماع ثلاثي، على وقوف المملكة بكل إمكاناتها إلى جانب العراق وحكومته ودعمه في تعزيز الأمن والاستقرار.أضاف الصفدي: "نقف مع العراق في كل ما يسعى إليه من تأمين للفرص التي ستنعكس علينا جميعًا".وشدد وزير الخارجية الأردني على أن أمن العراق ضرورة لاستقرار المنطقة، مشددًا على ضرورة تحييده عن أي أزمات إقليمية، معتبرًا أن ما حققه العراق من نصر في مكافحة الإرهاب هو نصر للمنطقة العربية جميعًا.