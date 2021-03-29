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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. طلاب الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي يؤدون امتحان مارس

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:06 م
الخامس الابتدائي
الخامس الابتدائي
نورهان عبدالرحمن
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يؤدي طلاب الصفين الخامس الابتدائي والثاني الاعدادي، امتحان شهر مارس، غدا الثلاثاء، امتحان شهر كأول امتحان بالفصل الدراسي الثاني.

وكانت أول امتحانات صفوف النقل الشهرية للفصل الدراسي الثاني، قد انطلقت اليوم حيث توجه تلاميذ الصف الرابع الابتدائي والصف الأول الإعدادي لأداء امتحانات المجمعة وفق منظومة الأسئلة الاختيار بين المتعدد.

وتابعت مديريات التربية والتعليم الامتحانات في المحافظات من خلال غرف العمليات لتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومطابقة الأسئلة لمواصفات المركز القومي للامتحانات.

يذكر أن الامتحانات النقل الشهرية بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتي الثاني الاعدادي يخوضها ما يصل إلى 8 ملايين طالب وطالبة بداية من اليوم الاثنين، حيث يؤدي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي أول امتحاناتهم الشهرية المجمعة، ثم إن طلاب الصف الخامس الابتدائي  يوم الثلاثاء، في حين يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي الأربعاء.

وبالمرحلة الإعدادية، يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي أول امتحاناتهم الشهرية المجمعة بعد غد الاثنين، وطلاب الصف الثاني الإعدادي أيضا بنظام الورقة المجمعة ٣٠ مارس من الشهر الجاري.

جدير بالذكر أن الفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٠ ٢٠٢١، قد انطلق منذ أسبوعين، يوم ١٣ مارس الماضي، وسط إجراءات احترازية وقائية من تداعيات جائحة فيروس كورونا المعروف باسم " كوفيد-١٩"، حيث توجه ٢٣ مليون طالب وطالبة للدراسة في ٦٠ ألف مدرسة بمحافظات الجمهورية بمختلف الصفوف الدراسية لتعليم ما قبل الجامعي.

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