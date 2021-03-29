«الزملوط» يتفقد مشروع زراعة الجوجوبا بباريس على مساحة 7500 فدان

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، خلال جولته بمركز باريس، اليوم، مشروع استثمار زراعي لزراعة نبات الجوجوبا والفول البلدي علي مساحة ٧٥٠٠ فدان بطريق بغداد الأقصر.حيث أشاد الزملوط بمعدلات التنفيذ والإنتاج بالمرحلة الأولى التي تضمنت زراعة ١٨٠٠ فدان جوجوبا، و٥٠٠ فدان فول بلدي وخضروات، وحفر ١٠ آبار ري و٩ محطات طاقة شمسية، كما يستهدف المشروع زراعة ٥٠٠ فدان نخيل ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهوريه خلال العام الحالي.ووجه المحافظ بفتح منافذ لبيع الخضروات بأسعار مخفضة لخدمة أهالي المركز وإلحاق العمالة من شباب القري المجاورة للعمل بالمشروع.