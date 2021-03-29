الإمارات تعلن بدء إنتاج اللقاح المضاد لكورونا «حياة- فاكس»

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الإثنين، عن بدء إنتاجها للقاح مضاد لفيروس كورونا داخل الدولة، ويحمل اللقاح اسم "حياة- فاكس"، وسيكون أول لقاح محلي الصنع على مستوى المنطقة، وسيتم تصنيع اللقاح بواسطة شركة "سي إن بي جي 42"، وهي شركة مشتركة تم إنشاؤها حديثًا بين شركة "سينوفارم سي إن بي جي" الصينية، إحدى أكبر شركات الأدوية في العالم، والتي وفرت أكثر من 100 مليون جرعة من لقاح كورونا على مستوى العالم مع شركة "جي 42" الإماراتية، الرائدة في قطاع التكنولوجيا ومقرها في إمارة أبوظبي.وقد قامت كل من شركة "جي 42 للرعاية الصحية" و"سينوفارم سي إن بي جي" خلال العام الماضي بالتعاون في إجراء المرحلة الأولى للتجارب السريرية الثالثة للقاح غير النشط ضد فيروس كورونا في المنطقة العربية بمشاركة أكثر من 43000 متطوع من أكثر من 125 جنسية.وسيدخل المصنع الجديد المخصص لإنتاج اللقاح مرحلته التشغيلية خلال العام الجاري في مدينة خليفة الصناعية بأبوظبي، حيث ستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 200 مليون جرعة سنويًا، عبر ثلاثة خطوط تعبئة وخمسة خطوط تغليف آلية.وسيتم إنتاج لقاح "حياة- فاكس" حاليًا في مصنع الخليج للصناعات الدوائية "جلفار" بالإمارات بطاقة أولية تبلغ مليوني جرعة شهريا.ويعتبر لقاح "حياة- فاكس" هو نفس اللقاح غير النشط الذي ينتجه معهد بكين للمنتجات البيولوجية، والذي تم تسجيله رسميًا من قبل وزارة الصحة والوقاية في دولة الإمارات يوم 9 ديسمبر الماضي، والموافقة عليه من قبل "المركز الصيني لتقييم الأدوية"، وذلك بناءً على النتائج الأولية والمحدّثة التي قدمتها شركة "سينوفارم" في الصين، والتي أظهرت فعالية اللقاح بنسبة 34. 79 في المئة.يذكر أن البرنامج الوطني للتطعيم كان قد أعلن عن تقديمه اللقاح لأكثر من 52 في المئة من سكان الإمارات، وسيقوم لقاح "حياة- فاكس"، أول لقاح تنتجه دولة الإمارات، بتعزيز برنامج التطعيم في الدولة وذلك عبر 205 مراكز طبية على مستوى الدولة.