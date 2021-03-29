السفير السعودي بالقاهرة يهنئ مصر بنجاح تعويم السفينة الجانحة

هنأ ‏سفير السعودية لدى القاهرة، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أسامة نقلي، مصر قيادة وحكومة وشعبًا بنجاح جهود تعويم سفينة الحاويات الجانحة في قناة السويس.وقال النقلي، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "‏خبرة وكفاءة ‎المصريين تنجح في إعادة المياه الى مجاريها في ‎قناة السويس"، مضيفًا: "خالص التهاني للشقيقة ‎مصر قيادة وحكومة وشعبًا بهذا الإنجاز القياسي، والتغلب على كل تعقيداته".ونجحت مصر في تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس منذ أيام وبدأت في التحرك نحو وجهتها فيما بدأت عمليات عبور السفن الأخرى.