بعد تعافيها من كورونا.. هنا الزاهد تستأنف تصوير «حلوة الدنيا سكر»

تستعد الفنانة هنا الزاهد، لاستئناف تصوير باقي مشاهدها ضمن أحداث مسسلسل "حلوة الدنيا سكر" والذي يعرض حاليا على شاشة dmc، وذلك بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد.وكانت هنا قد أصيبت خلال الفترة الماضية بكورونا مما عطل تصوير أعمالها الفنية، وأعلنت اليوم عن تعافيها منه بعدما أجرت المسحة التي جاءت نتيجتها بالسلب، ويعتبر مسلسل "حلوة الدنيا سكر" أول اهتماماتها لاستكمال مشاهده الأخيرة بحكاية "أماني وتهاني" الثامنة والأخيرة، خاصة أن الحكاية التي تعرض خلال الأسبوع الحالي هي الحكاية السابعة، فتدخل "هنا" معسكرا مغلقا خلال نهاية الأسبوع للانتهاء من كافة مشاهد العمل قبل عرض أولى حلقاته الأسبوع المقبل.مسلسل "حلوة الدنيا سكر" تدور أحداثه فى 40 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات تعرض على مدار الأسبوع، ويعرض يوميًا على قناة dmc دى ام سى في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد للمرة الأولى فى تمام الساعة 3 صباحًا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12.30 ظهرًا، بينما يعرض على قناة DMC دراما فى تمام الساعة 11 مساءفي السياق ذاته، تستأنف هنا الزاهد تصوير مشاهدها أيضًا ضمن أحداث مسلسل "النمر" الذي تشارك في بطولته أمام الفنان محمد عادل امام، والمقرر أن يعرض خلال موسم رمضان المقبل.