تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى النائبة فرحة الشناوي

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمزيد من الحزن والأسى، النائبة الدكتورة فرحة الشناوي، عضو مجلس النواب، التي وافتها المنية اليوم.وتتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص التعازي لأسرة الفقيدة، وللأسرة البرلمانية، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته وعظيم مغفرته.