محافظ دمياط تناقش الخطة الاستثمارية للعام الجارى

عقدت، اليوم الإثنين، الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدى الوصيف، السكرتير العام المساعد، ورأفت نور، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومحمد الفيومى، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة، لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠.تضمن جدول الاجتماع استعراض الموقف الخاص برصف الطرق الرئيسية والشوارع الجانبية بالبلاطات الخرسانية، ورفع كفاءة ورصف وتطوير وتجميل طريقى كورنيش النيل والدكتور على مصطفى مشرفة "الترعة الشرقاوية" مع تركيب بالوعات لصرف مياه الأمطار بالطريق ذاته.هذا وقد بحثت "المحافظ" عددًا من المشروعات التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية، وتلبية احتياجات المواطنين، ومنها رصف طريق المحور واستكمال شارع صلاح سالم.وفى هذا الصدد وجهت "المحافظ" تعليماتها بضرورة الإسراع فى معدلات التنفيذ وتحقيق التنسيق بين كافة الجهات للانتهاء من جميع الإجراءات بالعمليات والاعتمادات المالية المخصصة لها مع مراعاة الجداول الزمنية المحددة ووفقًا للمواصفات الفنية والقياسية.كما أكدت "الدكتورة منال عوض" على أهمية التنسيق بين كل الجهات المختصة والبدء فى وضع جداول زمنية محددة تتضمن مواعيد انتهاء جميع الأعمال، وكذا توضيح كل المعوقات التى عرقلت استكمالها.