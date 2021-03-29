رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط تناقش الخطة الاستثمارية للعام الجارى

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:47 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
حسام فهمي
طباعة
عقدت، اليوم الإثنين، الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدى الوصيف، السكرتير العام المساعد، ورأفت نور، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومحمد الفيومى، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة، لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠.

تضمن جدول الاجتماع استعراض الموقف الخاص برصف الطرق الرئيسية والشوارع الجانبية بالبلاطات الخرسانية، ورفع كفاءة ورصف وتطوير وتجميل طريقى كورنيش النيل والدكتور على مصطفى مشرفة "الترعة الشرقاوية" مع تركيب بالوعات لصرف مياه الأمطار بالطريق ذاته.

هذا وقد بحثت "المحافظ" عددًا من المشروعات التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية، وتلبية احتياجات المواطنين، ومنها رصف طريق المحور واستكمال شارع صلاح سالم.

وفى هذا الصدد وجهت "المحافظ" تعليماتها بضرورة الإسراع فى معدلات التنفيذ وتحقيق التنسيق بين كافة الجهات للانتهاء من جميع الإجراءات بالعمليات والاعتمادات المالية المخصصة لها مع مراعاة الجداول الزمنية المحددة ووفقًا للمواصفات الفنية والقياسية.

كما أكدت "الدكتورة منال عوض" على أهمية التنسيق بين كل الجهات المختصة والبدء فى وضع جداول زمنية محددة تتضمن مواعيد انتهاء جميع الأعمال، وكذا توضيح كل المعوقات التى عرقلت استكمالها.
محافظ دمياط تناقش الخطة الاستثمارية للعام الجارى
محافظ دمياط تناقش الخطة الاستثمارية للعام الجارى
محافظ دمياط تناقش الخطة الاستثمارية للعام الجارى
محافظ دمياط تناقش الخطة الاستثمارية للعام الجارى

موضوعات متعلقة

مصير السفينة الجانحة بقناة السويس بعد تحركها

تعرف على أول سفينة تعبر قناة السويس بعد استئناف حركة الملاحة

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2021

متحرش جديد داخل أتوبيس الجيزة.. والأمن يفحص الكاميرات


الصور

image description

محافظ دمياط تناقش الخطة الاستثمارية للعام الجارى

image description

وكيل تعليم دمياط يكرم الطلاب المشاركين بمعرض الإسكندرية للعلوم والهندسة

image description

محافظ دمياط تتفقد سوق النيل الحضاري (صور)

image description

حدادا على شهداء سوهاج.. دمياط تعدل احتفاليتها لتكريم الأم المثالية

image description

محافظ دمياط تستقبل السكرتير المساعد الجديد

الأكثر قراءة

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

تعرف على أول سفينة تعبر قناة السويس بعد استئناف حركة الملاحة

تغييرات بالجملة.. صلاح ومحمد شريف يقودان منتخب مصر أمام جزر القمر

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

إنفوجراف

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

القبض على عضو فرقة ألاباما شيكس بسبب إساءة معاملة أطفال

مركز روسي يحذّر من تفشي كورونا بين الحيوانات

فرض إغلاق جديد على العاصمة الفلبينية بسبب كورونا

باكستان تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

أيام زمان

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
ماجد حبته
قناة السويس.. والبديل المنتظر!
المزيد

الثقافة

«جثته لم تتحلل».. كيف تمرد حليم على الأطباء وقوانين الطبيعة؟

«دفاتر الوراق» للأردني جلال برجس تصل للقائمة القصيرة لجائزة البوكر

«ملامح من مشوار الفنان يحيى عبده» فى جاليرى ضى السبت 3 أبريل

غدًا.. الجلسة الثانية من «القاهرة: الأمل يبدأ» حول بيع الكتب على الإنترنت