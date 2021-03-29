«الزملوط» يتفقد أعمال إنشاء وحدة تراخيص المرور بمركز باريس

أجرى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، جولة تفقدية بمركز باريس، وذلك لمتابعة عدد من المشروعات والخدمات المقدمة للمواطنين يرافقه الأستاذ كمال إبراهيم، رئيس المركز.حيث تفقد وحدة تراخيص مرور بمدينة باريس، والذي تم إنشاؤه علي مساحة ٩ آلاف متر مربع بتكلفة ٤ ملايين جنيه، يرافقه العميد محمد سيف، مدير الإدارة العامة للمرور. حيث شملت أعمال التطوير إنشاء غرف للعمليات والفحص وصالة انتظار للجمهور مجهزة بأحدث وسائل العرض والنداء الآلي وعيادات طبية وقاعات مخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة واستراحة للأفراد.ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال تأثيث المبني استعداداََ لافتتاحه ودخوله الخدمة، وتجميل المنطقة المحيطة وتشجيرها.