عاكس خطيبته فطعنه بمطواة فى صدره ببلقاس

أصيب عامل بطعنة نافذة بالصدر على يد حلاق بسبب قيامه بمعاكسة خطيبته بقرية المعصرة مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية وتم نقل العامل لمستشفى الطوارئ بالمنصورة لخطورة حالته.وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بلقاس من مستشفى بلقاس المركزي بوصول "رزق. م. ش. م" (25 عاما- عامل) ومقيم قرية "المعصرة" دائرة مركز بلقاس مصابا بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى واسترواح هوائي ا"دعاء تعدي" وتم تحويله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤاله اتهم المدعو "عبدالعزيز. س. ع" (29 عاما- حلاق) ومقيم بذات القرية بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض (مطواة) وإحداث إصابته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما.وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وتبين إصابته بجرح قطعي بفروة الرأس وآخر باليد اليمني وبمواجهته تبادل الاتهام مع المصاب بالتعدي عليه بعصا خشبية وإحداث إصابته المشار إليها وذلك لقيام المصاب بمعاكسة خطيبته تليفونيا وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة.تم تعيين الحراسة اللازمة على المصاب بالمستشفى وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٦٨٣ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز بلقاس، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.