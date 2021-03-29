محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال تطوير نادى الهجن والفروسية

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة نادي الهجن والفروسية بمركز باريس يرافقه كمال إبراهيم، رئيس المركز والمهندس عادل عمر، مدير عام الإسكان بالمحافظة.ووجه المحافظ بتشجير المنطقة المحيطة بأشجار مثمرة والنخيل وتأثيث وتجهيز قاعة كبار الزوار واستغلال المنطقة غرب المضمار وطرحها للاستثمار.جاء ذلك خلال جولته التفقدية لعدد من المشروعات والمواقع بمركز باريس.