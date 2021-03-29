أكرم حسنى يكشف لـ«الدستور» مفاجأة جديدة بشأن «أبوحفيظة»

حقق الموسم الأخير من برنامج "أسعد الله مساءكم" للفنان أكرم حسني نجاحًا كبيرًا على شبكة قنوات "إم بي سي".وقال أكرم حسني لـ"الدستور" إنَّ شخصية "أبوحفيظة" بمثابة "مفتاح النجاح" و"الأقرب إلى قلبه" و"وش السعد" عليه.وأضاف: "أحب شكله كما هو دون أي تغيير عليه، وسعيد بنجاحه الموسم الجديد من البرنامج، وأود أن ألفت النظر إلى أنه موسم جديد، لكني انتهيت من تصويره منذ أعوام".وعن نيته تقديم شخصية "أبوحفيظة" بعمل فني، قال أكرم حسني: "بالفعل أفكِّر منذ فترة طويلة أنَّ أؤرِّخ لشخصية (أبو حفيظة) في عمل سينمائي، لكن أريد أن أخطو هذه الخطوة بشكل جيّد وورق قوي لأنه يستحق الأفضل مني فلم أتسرع في هذا الخطوة ولكنها من خططي المستقبلية".