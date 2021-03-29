ثانى أيام مبادرة «احميها من الختان» بالشرقية تستهدف 24 ألف رجل وسيدة

ة وتمكينها من الحصول علي حقوقها.



وأوضحت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، أنه على هامش الحملة، تم تنظيم زيارات بقرى المراكز، حيث تم اليوم 9706 زيارات، وذلك فى 104 قرى فى 10 مراكز، وكان المستهدفون خلالها 15527 سيدة، 9186 رجلا، وذلك عن طريق الرائدات الريفيات، ونقلت الرائدات الريفيات رسائل التى تتضمن رسائل الحملة توضيح رأي الدين في ختان الإناث وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة تؤذي الفتاة وأنه ليس من العبادات.

شهدت محافظة الشرقية، انطلاق اليوم الثانى من فعاليات حملة " طرق الأبواب "، بعنوان "احميها من الختا "، والتى تطلقها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة من المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، وبالتعاون مع اليونيسف التى تستمر لمدة ثلاثة أيام.وقالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، إن اليوم الثانى قد شهد انعقاد ندوة، بمضيفة سيدي علي بقرية ميت حمل مركز بلبيس، بحضور مقررة الفرع ومجموعة من العضوات، وتهدف الحملة لنشر الوعى بأضرار الختان من خلال نشر الرسائل الخاصة بالقضاء على ختان الإناث، وخلق رفض مجتمعى للثقافات الموروثة والمتعلقة بربط الختان بالدين، والتعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لها.كما تطرق الحديث لرأي الدين في ختان الإناث وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة تؤذي الفتاة، وأنه ليس من العبادات، والعقوبة المنصوص عليها في القانون لكل من يشارك في ارتكاب هذه الجريمة، والحديث عن جهود فرع المجلس في شتي مجالات تمكين المرأة وحمايتها، والتعريف بدور مكتب الشكاوي في مساندة المرأ