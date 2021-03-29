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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس البرلمان العربي يشيد بنجاح مصر في إنهاء أزمة السفينة الجانحة

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:41 م
العسومي
العسومي
سعيدة عامر
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أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بالجهود الكبيرة التي بذلتها جمهورية مصر العربية لإنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس، والتي أسفرت عن عودة حركة الملاحة الدولية إلى مسارها الطبيعي مرة أخرى بالقناة.

وهَّنأ رئيس البرلمان العربي قيادة وحكومة وشعب مصر بهذا الإنجاز العظيم، مثمنًا الاهتمام الكبير الذي حظيت به هذه الأزمة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي وجه بتسخير كافة الإمكانيات لحل الأزمة في أقصر وقت ممكن.

وأضاف رئيس البرلمان العربي، أن إعادة تعويم السفينة بأياد مصرية وفي هذا الوقت القياسي، رغم كافة التعقيدات الفنية التي أشارت إليها التقارير الدولية والتي توقع بعضها أن تستمر الأزمة لفترة طويلة، يثبت للعالم أجمع كفاءة ومهنية وجدارة الإدارة المصرية في التعامل مع هذا النوع من الأزمات، معربًا عن خالص شكره وعظيم تقديره لكافة السواعد المصرية التي ساهمت في حل هذه الأزمة، التي أعادت التأكيد على الأهمية الاستراتيجية الكبرى التي يحظى بها مجرى قناة السويس بالنسبة للاقتصاد العالمي.

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