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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الأعلاف الخضراء

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:39 م
الأعلاف الخضراء
الأعلاف الخضراء
عبدالناصرمحمد
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أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الأعلاف الخضراء الشتوية والصيفية مراعاتها، خلال شهر أبريل.

و تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:
البرسيم المسقاوي:
• يتم أخذ الحشة الأخيرة من البرسيم المسقاوي المخصص لإنتاج البذرة وتكــــون في 20-25 إبريل وترك النموات الجديدة من البرسيم؛ لإعطاء نموات جيدة تنتج محصول بذرة جيد.
• يمكن عمل دريس من البرسيم الزائد أو الفائض عن حاجة الحيوان.
• يراعي أن تكون المساحات المخصصة للرباية أن تكون خالية من الحامول وفي حالة ظهور بقع من الحامول في الحقول المخصصة للرباية ينصح برش البقع المصابة بالمبيد الموصي به.

بنجر العلف:
• يتم حصاد المجموع الخضري من البنجر وتغذية الحيوانات علية.
البرسيم الحجازي:
• يتم الحش والرش بالعناصر بعد الحش بأسبوع.

محاصيل العلف الصيفية: (دخن – سورجم – حشيشة السودان – لوبيا العلف – جوار – ذرة ريانه).
• تجهيز المساحات المخصصة لزراعة محاصيل العلف عقب فول بلدي أو قمع مبكر.
• يتم تجهيز الأرض من حرث وتزحيف وتسوية للتربة وإضافة 20-30م2 سماد بلدي قبل الحرث لضمان التوزيع وزيادة الكمية في حالة الأراضي الرملية والمستصلحة حديثًا.. بالإضافة إلى 150-200كجم سماد وسوبر فوسفات، 50-100كجم سلفات بوتاسيوم أثناء تجهيز الأرض للزراعة.
• السماد الأزوتي يتم إضافته على أربع دفعات الأولي بعد رية المحاياه والثانية بعد الحشة الأولي والثالثة بعد الحشة الثانية والرابعة بعد الحشة الثالثة أي يتم أضافة التسميد الأزوتي عقب كل حشة وتتم أضافة السماد الأزوتي بمعدل 90-120وحدة ف موزعة علي دفعات كما سبق.
• يفضل سماد سلفات نشادر في الأراضي الرملية حيث إنها بطيئة الذوبان.
• يتم تخطيط الأرض لزراعة المحاصيل الصيفية بمعدل 10-12خط القصبتين.
• في حالة زراعة لوبيا العلف يكون الخط من80-100سم.
• يتم زراعة المحاصيل الصيفية في جور علي خطوط بين الجورة الأخرى 25سم ويتم وضع 2-3بذرة في الجورة.
• يمكن أن تتم الزراعة بالسطارة أو الزراعة عفير بدار.
• يتم رش مبيدات الحشائش عقب الزراعة وقبل الري مباشرة بمبيد الحشائش الموصي به.

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