نضال الشافعى يكشف لـ«الدستور» كواليس جديدة من «هجمة مرتدة»

قال الفنان نضال الشافعي إنَّ فريق عمل مسلسل «هجمة مرتدة» قارب على الانتهاء من تصوير العمل المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل، مشيرًا إلى أنه يتبقى يومان وينتهي تمامًا تصوير العمل.وعن الشخصية التي يؤدي دورها في العمل، قال «الشافعي» لـ«الدستور» إنَّ هذه النوعية من الأعمال لها شكلها الخاص، مضيفًا: «أجسّد دور ضابط مخابرات، وحضَّرت للشخصية بشكل كبير وصعب للغاية، فكانت هناك لقاءات مختلفة مع ضباط كبار، بالإضافة إلى جلسات عمل مستمرة مع المخرج والمؤلف، حتى تخرج الشخصية بأفضل طريقة».العمل من إخراج أحمد علاء الدين، ومن تأليف باهر دويدار، وهو من بطولة أحمد عز وهند صبري وهشام سليم وآخرين.