«إفريقية النواب»: التقارب المصري الإفريقي قرار استراتيجي

أشاد النائب شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بالمجهودات التي تقوم بها مراكز الدراسات والمراكز البحثية، مؤكدًا أن هذه المراكز هي بمثابة بنك للمعلومات للجهات الحكومية لإعداد رؤى تشكل التوجه في المستقبل وتحديدًا في إفريقيا.ولفت رئيس لجنة الشئون الإفريقية خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور مندوبي مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية للتعرف على رؤية المركز في إفريقيا، إلى أنه لا بد من إعداد تصور ورؤية مكتوبة للتقارب الإفريقي تتم الاستعانة بها لطرحها وإمكانية تنفيذها، وكذلك كيفية تفعيل الدبلوماسية الشعبية ووضع آليات يمكن تنفيذها.وتابع «الجبلي» بأنه لا بد من التركيز علي عدد من الأطر يمكننا من خلالها التقرب لإفريقيا علي سبيل المثال الدور الثقافي بأن يتم ترجمة المسلسلات المصرية وإنشاء المراكز الثقافية المصريه في البلدان الإفريقية.وشدد «الجبلي» بأن التقارب مع إفريقيا أصبح قرارًا استراتيجيًا تنفذه الدولة المصرية ولا بد من التفعيل وليس الشعارات، وإيجاد آلية للتنسيق بين الوزارات المعنية بالشئون الإفريقية، خاصة أنهم بيعملوا في جزر منعزله ولا بد من تفعيل هذا التقارب.