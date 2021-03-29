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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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حوادث
متحدث «نادى القضاة» يعتذر عن منصبه لسفره للخارج
الإثنين 29/مارس/2021 - 06:53 م
المستشار رضا محمود،
حسام التمساح
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أعلن المستشار رضا محمود، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، والمتحدث باسمه، اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه بمصر نظرا لسفره خارج البلاد.
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