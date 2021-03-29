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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حدادًا على شهداء سوهاج.. دمياط تعدل احتفاليتها لتكريم الأم المثالية

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:42 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
حسام فهمي
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تكرم الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة لهذا العام، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالقاعة الكبرى بالديوان العام بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد وحسام عبد الغفار مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

وقد دعت" المحافظ" الجميع بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء حادث قطاري سوهاج، كما قررت إلغاء الفقرات الفنية من مراسم الحفل تضامنًا مع أسر شهداء الحادث الأليم،..

وقد كرمت "محافظ دمياط" الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة "نادية حمودة حمودة العلمي"، والأم المثالية الأولى لابن من ذوى الهمم "ناهد إبراهيم النجار"، كما تم تكريم الأم المثالية الثانية "سميرة عبد العظيم عطية صالح"، والأم المثالية الثالثة "فكرية أبو العلا السيد الأجدر"، وقامت محافظ دمياط بتسليمهم شهادات التقدير.

وقالت "المحافظ" في كلمتها التي ألقتها بهذه المناسبة أن الأم المصرية تضرب أروع الأمثلة فى التفانى ورعاية أسرتها وتربية أبنائها فهى منبع العطاء الذى لاينضب، مقدمة بالتهنئة للأمهات المثاليات معربة عن سعادتها بتواجدها معهن لتكريمهن على كفاحهن من أجل أبنائهن وتأكيدًا على دور الأم المشرف فى نهضة المجتمع فهن بحق عظيمات مصر، كما قدمت الدكتورة منال عوض التحية لكل أمهات مصر ولأمهات الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة وطننا الغالى.
حدادًا على شهداء سوهاج.. دمياط تعدل احتفاليتها لتكريم الأم المثالية
حدادًا على شهداء سوهاج.. دمياط تعدل احتفاليتها لتكريم الأم المثالية
حدادًا على شهداء سوهاج.. دمياط تعدل احتفاليتها لتكريم الأم المثالية
حدادًا على شهداء سوهاج.. دمياط تعدل احتفاليتها لتكريم الأم المثالية
حدادًا على شهداء سوهاج.. دمياط تعدل احتفاليتها لتكريم الأم المثالية
حدادًا على شهداء سوهاج.. دمياط تعدل احتفاليتها لتكريم الأم المثالية
حدادًا على شهداء سوهاج.. دمياط تعدل احتفاليتها لتكريم الأم المثالية
حدادًا على شهداء سوهاج.. دمياط تعدل احتفاليتها لتكريم الأم المثالية
حدادًا على شهداء سوهاج.. دمياط تعدل احتفاليتها لتكريم الأم المثالية
حدادًا على شهداء سوهاج.. دمياط تعدل احتفاليتها لتكريم الأم المثالية

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