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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

ضياء رشوان فى «الدستور»: نسعى للنهوض بأوضاع الصحفيين ونعمل بجهد على ملف المحبوسين

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:21 م
ضياء رشوان في ضيافة
ضياء رشوان في ضيافة الدستور
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زار الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المرشح على منصب النقيب بانتخابات «الصحفيين»، اليوم، مقر جريدة «الدستور»، لعرض تفاصيل برنامجه الانتخابي على الزملاء في المؤسسة، بحضور الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، محمد العسيرى، رئيس التحرير، وعبدالوهاب داود، مستشار التحرير، وأميرة ملش مدير عام التحرير.

وقال «رشوان» إنَّ هدف ترشحه على منصب النقيب للمرة الثانية على التوالى هو النهوض بالأوضاع الصحية والاجتماعية للصحفيين والسعي لتوفير خدمات جديدة لهم، مضيفًا: «لدينا مشاريع بحاجة إلى استكمالها».

وأوضح أنَّ النقابة تعمل في ملف الصحفيين المحبوسين بجهد كبير، وتسعى لتوفير ظروف ملائمة لهم داخل محبسهم، كما تعمل على الإفراج عنهم، وتوفير كل الخدمات القانونية والاجتماعية لهم ولذويهم.

وأشار إلى أنَّ موازنة النقابة تعاني عجزًا كبيرًا في ملف العلاج والمعاشات، الأمر الذي يحول دون تطبيق التخفيضات الخاصة بوسائل المواصلات.

وأوضح أن النقابة تعمل على كل الأصعدة لتأمين حياة الصحفيين من خلال مصادر العلاج والبدل، وأنه لا يملك برنامجًا محددًا، لكنه يحاول الارتقاء بالمستوي المهني والاجتماعي في ظل الوضع المتأزم بالمهنة.

ولفت إلى أن النقابة تحاول الارتقاء بالمهنة وحل أزمات الصحفيين والمؤسسات الخاصة بهم، وظهر ذلك جليًا في فصل عدد من الصحفيين بالصحف الخاصة والحزبية.

وأكد أنه يسعى لتوفير حياة آمنة على الصعيد العلاجي من خلال طرح أماكن جديدة لمشروع العلاج، والسماح لمستشفيات جديدة للانضمام إلى المشروع وخاصة في المحافظات لتوفير العلاج لهم بشكل سهل وسلس، وكذلك دعمهم من خلال أماكن إجراء العمليات الجراحية، وتوفير العلاج بشكل كبير.

أما عن لجنة القيد تحت التمرين، فكشف «رشوان» أن التأجيل الذي شهدته اللجنة بسبب فيروس كورونا تحمله الصحفيون، وتمت مناقشة مجلس النقابة من قبل في زيادة أعداد المقبولين بلجان القيد تحت التمرين خلال الفترة المقبلة، لرفع عدد الصحفيين المقبولين وللحفاظ على حمايتهم.

ووعد بمناقشة عودة جدول المنتسبين مرة أخرى في الانعقاد الأول لمجلس النقابة عقب فوزه في الانتخابات، لحماية العاملين بالمهنة من تهم انتحال الصفة.

وأضاف أن الموازنة الخاصة بالنقابة تعاني من عجز كبير في ملف العلاج والمعاشات الخاصة بالصحفيين النقابيين، الأمر الذي يحول دون تطبيق التخفيضات الخاصة بوسائل المواصلات، وغيرها من الخدمات التي كانت تقدم في الماضي خلال السنوات الماضية.

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