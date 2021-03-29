عامل يتعرض لإصابة خطيرة إثر سقوطه من سطح منزله بالسنبلاوين

أصيب عامل بإصابات خطيرة ونزيف بالبطن، إثر سقوطه من أعلى سطح منزله أثناء تركيب طبق "دش" أعلى المنزل بقرية " طماى الزهايرة" مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.كان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفي السنبلاوين العام بوصول المدعو "عبدالرحمن حسن أحمد حمدان " ٢٦ عاما، عامل، ومقيم قرية " طمای الزهايرة " دائرة المركز مصابا بكدمات بالبطن من الناحية اليسرى واشتباه نزيف بالبطن ( إدعاء سقوط من علو).وبانتقال الضباط والفحص وسؤاله قررأنه أثناء قيامه بتركيب طبق "الستالايت" أعلى سطح منزله انزلقت قدماه وسقط على درجات السلم الداخلي وحدثت إصابته، ولم يتهم أحدأ بالتسبب في ذلك.تحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٧٨٦ ۲۰۲۱ إدارى مركز شرطة السنبلاوين، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.