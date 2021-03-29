«مختار»: «حياة كريمة» تستهدف تطوير كل قطاعات المرافق والخدمات بالقرى

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين بجولة ميدانية يرافقه قائد الفرقة السابعة بالجيش الثاني الميداني تفقد خلالها اعمال التطوير الجارية ببعض قري مركز شربين المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة بحضور ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمشرف العام علي المبادرة بالدقهلية والمستشار العسكري للمحافظة.وأكد " المحافظ " علي أن الرئيس السيسي أمر بتطوير الريف المصري من أجل ان تعود مصر إلي وجهتها الحضارية بين الأمم والشعوب لأن الريف هو الركيزة الأساسية في زيادة معدل الاقتصاد المصري.وأشار " مختار " الي أن المبادرة الرئاسية تستهدف تطويرا شاملا لكل قطاعات المرافق والخدمات بالقري المدرجة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لأهالينا في الريف وفي مقدمتها البنية الأساسية والتعليم والصحة..حيث تفقد "المحافظ " خلال جولته بعض القري المدرجة في المبادرة وهي قرية رأس الخليج وقرية كفر الترعة الجديدة وكفر الترعة القديمة.ففي قرية رأس الخليج تفقد " مختار " الأعمال الجارية لإنشاء مبني مجمع المصالح الحكومية للقرية علي مساحة تقرب من 850 مترا والذي يضم الوحدة المحلية ومكتب بريد وسجل مدني وشهر عقاري ووحدة شئون اجتماعية ومكتب تموين بالإضافة إلي تفقد أعمال حفر وتركيب خط المياه الرئيسي للقرية بطول 1 كيلو وبقطر 12 بوصه واستمع الي بعض مطالب المواطنين بالقرية ووجه لرئيس المدينة بحصرها وإعداد تقرير عنها لإضافتها الي المبادرة.وفي قرية كفر الترعة الجديدة التابعة للوحدة المحلية برأس الخليج تفقد " المحافظ " توصيل خطوط المياه بالشوارع الفرعية للقرية والمستهدف توصيل خطوط مياه جديدة لكافة الشوارع.وفي قرية كفر الترعة القديمة تفقد " مختار " مبني مجمع المصالح الحكومية للقرية علي مساحة 450 مترا والذي يضم أيضًا يضم الوحدة المحلية ومكتب بريد وسجل مدني وشهر عقاري ووحدة شئون اجتماعية ومكتب تموين.