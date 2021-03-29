رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«لو كان عايش» هل يتجه «حليم» لغناء المهرجانات؟

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:58 م
العندليب عبدالحليم
العندليب عبدالحليم حافظ
محمد مجدي
طباعة
تمتع العندليب عبدالحليم حافظ "21 يونيو 1929- 30 مارس 1977" بذكاء متقد قاده للتربع على عرش نجوم الغناء في فترة شهدت ميلاد العديد من كبار المطربين.

وما ساعد "حليم" على الحفاظ على نجوميته لفترة طويلة هو مواكبته لكل جديد في عالم الغناء، وفي ذكرى وفاته نطرح سؤالًا: "إذا كان حليم بيننا خلال هذه الفترة هل كان سيتجه لغناء المهرجانات؟".

يقول الموسيقار الكبير محمد سلطان: "عبدالحليم كان فنانًا ذكيًا، وهذا من أسباب نجاحه طوال سنواته في عالم الغناء، وهو ما يجعل تفكيره في هذا الأمر مستحيلًا، فهو لا يقدِّم بضاعة الآخرين، وكان مؤمنًا بطريقه تمامًا، ويسير عليه دون أي التفاف للآخرين".

ويضيف "سلطان" لـ"الدستور": "عبدالحليم لم يكن يقلِّد عدوية.. هذا أمر مفروغ منه، لكنه طوّر من أعماله الفنية، فعدوية كان له جمهور مختلف تمامًا عن جمهور عبدالحليم وعبدالوهاب والقامات الكبيرة التي جعلت شكل الغناء أفضل وأفضل طوال الوقت".

وعن أغاني المهرجانات، يقول "سلطان" إنَّ أغاني المهرجانات لن تستطيع الصمود كثيرًا لأن "الجمال يسود في النهاية، ولدينا شعب واع وذوّاق فهذه الفقاعات التي تسمى (المهرجانات) لا تعبر عن ذائقة المصريين ولا يصح إلا الصحيح والجمال هو ما سوف يسود في النهاية".

ويقول الناقد الموسيقي محمود فوزي السيد: "إنَّ عبدالحليم بالتأكيد كان شخصًا ذكيًا، فعندما شاهد الفنان محمد رشدي يقدَّم فنًا مختلفًا مع بليغ حمدي، قرر أن يستعين بعبدالرحمن الأبنودي ليقدما سويًا أغنيات شعبية انتشرت في هذه الفترة لمواكبة العصر".

ويضيف: "الغناء الشعبي هو لون من أنواع الغناء ومعترف به، لكننا إلى وقتنا الحالي لم نستطع أن نعترف بالمهرجانات بأنه نوع من أنواع الغناء، لكنه نوع من أنواع المزيكا له طبيعة وشكل معينين وكلام يختلف في كل عمل، وهذا مستحيل أن يقوم العندليب بتقديمه على الإطلاق".

ويتابع: "عندما قدَّم عبدالحليم الأغاني الشعبية قدَّم (سواح) و(على حلم وداد قلبي) وغيرها، لكن من المستحيل أن يقدِّم الكلمات الغريبة التي تُقدَّم خلال هذه الفترة، والكلام حول هذا الموضوع من قبل البعض أمر غير مقبول وقد رأيت بعض التصريحات في هذا الصدد".

واختتم قائلًا: "أغاني المهرجانات موضة ومستمرة، ولا نعلم حقيقةً متى تنتهي".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النائب العام يأمر بحبس 8 أشخاص في حادث قطاري سوهاج

بدء محاولة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.. ومهام جديدة للقاطرات

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2021

تغييرات بالجملة.. صلاح ومحمد شريف يقودان منتخب مصر أمام جزر القمر


الصور

image description

وكيل تعليم دمياط يكرم الطلاب المشاركين بمعرض الإسكندرية للعلوم والهندسة

image description

محافظ دمياط تتفقد سوق النيل الحضاري (صور)

image description

محافظ دمياط تستقبل السكرتير المساعد الجديد

image description

«عكاز الإرادة».. قصة طفلة سورية فقدت ساقها وتحلم بالدكتوراه (صور)

image description

ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 39 حالة بينهم 5 أطفال بأسيوط

الأكثر قراءة

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

تغييرات بالجملة.. صلاح ومحمد شريف يقودان منتخب مصر أمام جزر القمر

المنتخب يتقدم بـ4 أهداف أمام جزر القمر في أول 25 دقيقة

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

إنفوجراف

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

القبض على عضو فرقة ألاباما شيكس بسبب إساءة معاملة أطفال

مركز روسي يحذّر من تفشي كورونا بين الحيوانات

فرض إغلاق جديد على العاصمة الفلبينية بسبب كورونا

باكستان تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

أيام زمان

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حصار ثلاث رذائل أزلية ضد الرقى والسعادة البشرية
عمرو خالد
الذكر وقود الروح
مؤمن المحمدي
11 يناير 1980
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
المزيد

الثقافة

«جثته لم تتحلل».. كيف تمرد حليم على الأطباء وقوانين الطبيعة؟

«دفاتر الوراق» للأردني جلال برجس تصل للقائمة القصيرة لجائزة البوكر

«ملامح من مشوار الفنان يحيى عبده» فى جاليرى ضى السبت 3 أبريل

غدًا.. الجلسة الثانية من «القاهرة: الأمل يبدأ» حول بيع الكتب على الإنترنت