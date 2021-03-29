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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق 8 معابر غير قانونية على السكة الحديد بمركز أبوالمطامير

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:57 م
غلق معابر
غلق معابر
البحيرة معوض هويدى
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شدد اللواء هشام امنة محافظ البحيرة على استمرار الجهود لرصد ومتابعة كافة المعابر غير القانونية، والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع المتابعة والرقابة المستمرة لمنع إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية وعدم إعادة فتح أي معابر مغلقة نظرًا لما تمثله تلك المعابر من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وانتظام حركة سير القطارات.

هذا وقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالمطامير برئاسة اللواء وائل زغلول بغلق 8 معابر غير قانونية ومخالفة على السكة الحديد لقطار البضائع بنطاق الوحدة المحلية لقرية الناصر بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد ونقطة شرطة القطاع الشمالي.

غلق 8 معابر غير قانونية على السكة الحديد بمركز أبوالمطامير
غلق 8 معابر غير قانونية على السكة الحديد بمركز أبوالمطامير
غلق 8 معابر غير قانونية على السكة الحديد بمركز أبوالمطامير
غلق 8 معابر غير قانونية على السكة الحديد بمركز أبوالمطامير
غلق 8 معابر غير قانونية على السكة الحديد بمركز أبوالمطامير
غلق 8 معابر غير قانونية على السكة الحديد بمركز أبوالمطامير

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