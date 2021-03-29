وزير الخارجية يغادر مطار القاهرة إلى العراق

غادر مطار القاهرة، اليوم الإثنين، السفير سامح شكري، وزير الخارجية، متجهًا إلى بغداد، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة إلى العراق يبحث خلالها الإعداد لعقد قمة ثلاثية بين قادة مصر والعراق والمملكة الأردنية لبحث التعاون وآخر التطورات.وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات سفر وزير الخارجية سامح شكري، والوفد المرافق له، من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار، وغادروا على متن رحلة خاصة.ويشارك سامح شكري في اجتماع لوزراء خارجية مصر والعراق والأردن للإعداد للقمة الثلاثية في بغداد بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك عبدالله الثاني، عاهل الأردن، ومصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، من أجل بحث دعم علاقات التعاون بين الدول الثلاث في كل المجالات واستعراض آخر التطورات خاصة بالمنطقة العربية.