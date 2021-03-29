السفير الروسي لدى واشنطن يتوقع عودته قريبا إلى أمريكا

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف إنه يتوقع عودته قريبا إلى واشنطن، وذلك بعد استدعائه من قبل وزارة الخارجية الروسية في 17 مارس الجاري إلى موسكو.وأضاف أنطونوف في تصريح لوكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول الموعد المحتمل لعودته إلى الولايات المتحدة "أتوقع أن يحدث ذلك في أقرب وقت".كانت وزارة الخارجية الروسية استدعت السفير أنطونوف إلى موسكو للتشاور الأسبوع الماضي على خلفية التصريحات الصحفية، التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن حول نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ووصفه فيها بـ "القاتل".وأجرى أنطونوف، منذ وصوله إلى موسكو في 21 مارس الجاري، عددا من الاجتماعات، بما فيها في مجلس الدوما والخارجية الروسية حول مستقبل العلاقات الروسية الأمريكية.يُذكر أن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أعلن في وقت سابق أن أنطونوف لم يُطلع الرئيس فلاديمير بوتين بعد على حالة العلاقات مع واشنطن.