4 وفيات و2211 إصابة بكورونا في النرويج

أعلنت النرويج اليوم الاثنين تسجيل أربع حالات وفاة و2211 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) فيما لم ترصد اي حالة وفاة خلال ال48 ساعة الماضية.

وقال معهد الصحة في النرويج في بيان إن الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 93145 إصابة بالفيروس التاجي فيما استقرت الوفيات عند 660 حالة.