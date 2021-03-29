كوبا تبدأ تطعيم 150 ألف عامل ميدانى بلقاح مطور محليًا

أعلنت جمهورية كوبا بدء حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد لـ150 ألف عامل ميداني مستخدمة لقاح محلي التطوير.وأكدت كوبا وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن لقاحاتها المضادة لكورونا ستمتثل للمعايير الدولية وستطرحها للبيع أو التبرع بها إلى الدول الأخرى.وتعد كوبا أول دولة في أمريكا اللاتينية تطور لقاحين اثنين قد أحرزا تقدمًا ووصلا للمرحلة النهائية من التجارب السريرية الثلاثة.