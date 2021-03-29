الإمارات وبريطانيا تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

بحث وزيرا الدولة الإماراتيان، الشيخ شخبوط بن مبارك آل نهيان، وخليفة شاهين المرر، الإثنين، مع وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جيمس كليفرلي، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية.وأكّد الشيخ شخبوط، خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الخارجية الإماراتية، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام)- حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الجانب البريطاني في كافة المجالات، والارتقاء بها إلى آفاقٍ أرحب، موضحا حرص الإمارات على استخدام أدواتها الدبلوماسية للمساهمة في حل النزاعات.من جانبه، أكد خليفة شاهين حرص الإمارات على تطوير التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وعلى تعزيز علاقاتهما بما يصب في مصلحة الأمن الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى حرص بلاده على بناء علاقات استراتيجية تُسهم في إيجاد حلول مُستدامة.من جهته، أشاد وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعمق العلاقات الإماراتية البريطانية، وشدّد على رغبة بلاده في تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية.وأكد كليفرلي أن بلاده تشارك الإمارات رؤيتها حيال القضايا والتحديات التي تتطلب التنسيق والتعاون، والفرص التي يمكن الاستفادة منها، مشيدا بتجربة الإمارات ورؤيتها المُستقبلية، موضحا أن الإمارات أثبتت خلال الخمسين سنة الماضية فعاليتها وقدرتها على الاستجابة السريعة للأزمات والمخاطر.