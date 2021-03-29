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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزيرة البيئة تناقش مع محافظ السويس تقنين أوضاع نباشين القمامة

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:49 م
اجتماع وزيرة البيئة
اجتماع وزيرة البيئة ومحافظ السويس
كريم أنور
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قالت وزيرة البيئة الدكتور ياسمين فواد إن السويس ستستفيد من قانون تنظيم إدارة المخلفات، وناقشت مع محافظ السويس، تطورات ظاهرة جامعي القمامة (النباشين).

وأكدت وزيرة البيئة خلال لقائها بمحافظ السويس اليوم بمكتبه علي أهمية تقنين أوضاع جامعي القمامة (النباشين) باستخراج تراخيص مزاولة مهنة وتوفير حماية اجتماعية لهم والتأمين ضد الامراض تطبيقا لقانون المخلفات الجديد الذي ينص علي تقنين أوضاع المزاول للمهنة.

وكان محافظ السويس قد استقبل ظهر اليوم وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد لمناقشة بعض الأمور البيئة، في جلسة حضرها نائب محافظ السويس الدكتور عبدالله رمضان، والسكرتير العام المساعد عميد إيهاب سراج الدين.

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