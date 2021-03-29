قرية «الإنترلوك» بالفيوم.. أهالي «الغرق» يجملون الشوارع بتبرعاتهم (صور)

في لافتة جميلة تزامنًا مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي"حياة كريمة"، قام أهالي قرية الغرق التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، بعملية تزيين وتجميل شوارعها.وقال محمد جاب الله، أحد أهالي قرية الغرق، لـ"الدستور" إننا نقوم بتجميل شوارع القرية، كأول قرية تلبي النداء وتساهم مع الدولة فى مبادرة حياة كريمة بتجميل شوارعها بالإنترلوك، وذلك بالجهود الذاتية، بالتعاون بين جميع الأهالي، مشيرًا إلى أن سعر المتر تكلفته 120 جنيها، وقمنا بتجميع المبلغ من الأهالي بقرية غرق بحري، ولاقت الفكرة ترحيبا كبيرا من السكان.