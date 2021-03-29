وزير الخارجيّة الأردني يصل إلى بغداد

وصل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفديّ، اليوم الاثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة العراقية أحمد الصحاف في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) "إن وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين استقبل نظيره الأردني أيمن الصفديّ في مطار بغداد الدولي".