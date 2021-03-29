مديرو الإدارات التعليمية بأسوان يتابعون سير امتحانات شهر مارس (صور)

تفقد خالد صالح، مدير إدارة دراو التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسوان، اليوم، لجان (الطويسة الابتدائية - الطويسة الإعدادية - دراو الإعدادية المشتركة - الشيخ عامر الجديدة الابتدائية) واطمأن على حسن سير العملية الامتحانية وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية.وذلك في إطار ضوء توجيهات الدكتور خالد قبيصى، وكيل الوزارة التربية والتعليم بأسوان، الخاصة بمتابعة سير امتحانات شهر مارس (متعددة التخصصات) والتى انطلقت اليوم للصفين الرابع الإبتدائى والأول الإعدادى.بينما تابع جمال عبده عيسى، مدير إدارة أسوان التعليمية، يرافقه جمال منصور، رئيس قسم المشاركة المجتمعية، بمتابعة سير الامتحانات بعدد من المدارس، بدأت الجولة بمدرسة عبد الصبور الجبلاوي الإعدادية، حيث بلغ عدد لجان الصف الأول ١٥ لجنة بإجمالى عدد طلاب بلغ ٢١٦ طالبا وطالبة، حضر منهم ٢٠٧ وتغيب ٩ طلاب.بعدها تفقد مدرسة الشهداء الابتدائية حيث بلغ عدد اللجان ٨ لجان بإجمالى عدد تلاميذ بلغ ١٢٠ تلميذا وتلميذة حضر جميعهم امتحان اليوم، ثم تفقد مدرسة الشهداء الإعدادية والتى يبلغ عدد لجانها ٩ لجان، بإجمالى عدد الطلاب ١٣٩ طالبل وطالبة، حضر منهم ١٢٦ بينما تغيب ١٣ طالبا وطالبة. واختتم سيادته الجولة بمدرسة عبد الرازق طه الابتدائية والتى انتظم بها معظم الطلاب أيضًا.وخلال الجولة، تأكد من مراعاة التباعد بين الطلاب وتوافر المعقمات، وارتداء الجميع الكمامات؛ واطمأن أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط.فى السياق ذاته أجري فيصل نعيم، مدير إدارة إدفو التعليمية، بجولة تفقدية داخل لجان (عزبة المصرى الإعدادية - عزبة المصرى الابتدائية - الشهيد حمزة على الابتدائية - الشهيد حمزة على الإعدادية) واطمأن على حسن سير الامتحانات ووضوح الورقة الامتحانية، وتطبيق الإجراءات الإحترازية؛ وقدم سيادته الشكر لإدارة المدرسة الأولى وجميع العاملين بها على الانضباط والمظهر العام اللائق وروح التعاون بين الجميع، بينما لاحظ بعض السلبيات بمدرسة الشهيد حمزة الابتدائية.وشدد على ضرورة إزالة هذه السلبيات على وجه السرعة، ووعدهم بزيارة المدرسة فى أقرب وقت للتأكد من ذلك.