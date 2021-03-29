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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الانتقالي الجنوبي: قوى بالحكومة اليمنية تحاول تعطيل اتفاق الرياض ونشر الفوضى

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:50 م
المجلس الانتقالي
المجلس الانتقالي الجنوبي
وكالات
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اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في اليمن، اليوم الإثنين، قوى في الحكومة المعترف بها دوليا، بمحاولة تعطيل اتفاق الرياض ونشر الفوضى في المحافظات الجنوبية.

وقال بيان صادر عن المجلس، إن القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ناصر الخبجي زار اليوم محافظة لحج جنوبي اليمن، مطلعا على الأوضاع فيها والمعاناة التي يرزح تحتها أبناء المحافظة جراء ما تمارسه قوى الفساد والنفوذ، حسب تعبيره.

وقال الخبجي إن "الانتقالي حقق مكاسب تصب في مصلحة قضية شعب الجنوب، التي كان أهمها توفير اللبنة الأساسية لتمكينه من إدارة شؤونه بنفسه، والاعتراف الدولي والإقليمي الذي حظي به كقوة فاعلة على الأرض، وشرعنة موقفه السياسي والعسكري".

وأضاف الخبجي أن" قوى متنفذة داخل الحكومة مازالت تحاول الدفع بالأوضاع في الجنوب إلى مرحلة الفوضى وإفراغ اتفاق الرياض من محتواه وتعطيله لما يمثله من خطر على مصالحها الشخصية والحزبية الضيقة".

ولفت الخبجي إلى أن: "المجلس الانتقالي لم ولن يسمح باستمرار المسلسل الذي تنتهجه هذه القوى".

وجدد التمسك بانفصال جنوب اليمن عن شماله قائلا:"المجلس الانتقالي يسير بخطوات واثقة وثابتة نحو تحقيق تطلعات شعب الجنوب في استعادة الدولة ومؤسساتها وتحقيق تطلعاته بالعيش الكريم في ظل نظام يتساوى فيه الجميع".

وفي ديسمبر الماضي، تم تشكيل الحكومة اليمنية مناصفة بين الشمال والجنوب، وحاز المجلس الانتقالي على 5 حقائب من أصل 24، بناء على اتفاق الرياض التي تم توقيعه مع الحكومة في نهاية العام 2019 بعد
مواجهات دامية بين الطرفين تمكن فيها المجلس من السيطرة على العاصمة المؤقتة عدن.

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