وزيرة البيئة تناقش مع محافظ السويس آليات الجمع المنزلي للقمامة

تابعت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد وضع محافظة السويس من البنية التحتية وجهود المحافظة في تحسين منظومة النظافة.وناقشت وزيرة البيئة، خلال لقائها بمحافظ السويس عبد المجيد صقر اليوم بمكتبه آليات تنفيذ منظومة الجمع المنزلي والوضع المالي والتنفيذي للمنظومة.حضر اللقاء الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والعميد ايهاب حسن السكرتير العام المساعد والدكتور اشرف صالح رئيس فرع جهاز شئون البيئة والمهندسة عبير محمد علي مدير البيئة بالمحافظة.