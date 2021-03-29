وفد كنيسى روسى يزور دير مارجرجس للراهبات

زار وفد رؤساء الأديرة الأوكرانية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، اليوم الإثنين، دير الشهيد مار جرجس للراهبات بمصر القديمة، حيث استقبلتهم تماف تكلا، رئيسة الدير وعدد من الأمهات راهبات الدير.تأتي هذه الزيارة ضمن الجولة التي يقوم بها الوفد الرهباني الأوكراني بعدد من الأماكن الدينية والسياحية المصرية، زاروا خلالها دير القديسة دميانة بالبراري وكنيسة السيدة العذراء الأثرية بسخا ودير الشهيد مارمينا بمريوط ودير أبو مقار ببرية شيهيت وأديرة وادي النطرون الثلاثة البراموس والسريان والأنبا بيشوي.كما زار الوفد الرهباني، أمس، أهرامات الجيزة وكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا رويس بحدائق الأهرام، قبل أن يزوروا كنيسة السيدة العذراء بالمعادي وكنائس مصر القديمة اليوم.