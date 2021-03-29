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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«عثمان» و«شلبي» يتفقدان عددًا من المشروعات السياحية والخدمية ببورسعيد

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:41 م
المهندس عمرو عثمان
المهندس عمرو عثمان
بورسعيد:شيماء رشاد
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تفقد المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ترافقه الدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة اليوم الاثنين عددا من المشروعات السياحية والخدمية فى إطار زيارة نائب وزير السياحة لبورسعيد؛ لبحث تعزيز التعاون بين المحافظة ووزارة السياحة.

وبدأت الجولة التفقدية بزيارة المشروعات التنموية والسياحية (قرية بالما - بورتوسعيد - سوق الأسماك _ بازار بورسعيد الجديد _ حديقة فريال _ منتجع هلنان بمدينة بورفؤاد)، وذلك للتعرف على الطفرة التى شهدتها بورسعيد فى المجال السياحى مؤخرا، حيث استعرض نائب المحافظ الجهود المبذولة من الدولة والأجهزة التنفيذية لتحقيق التنمية ببورسعيد فى كافة المجالات.

ومن جانبها، أشادت نائب وزير السياحة بالإنجازات التى حققتها بورسعيد خلال فترة وجيزة مؤكدا أن بورسعيد أصبحت مدينة نموذجية تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية الشاملة.
«عثمان» و«شلبي» يتفقدان عددًا من المشروعات السياحية والخدمية ببورسعيد
«عثمان» و«شلبي» يتفقدان عددًا من المشروعات السياحية والخدمية ببورسعيد
«عثمان» و«شلبي» يتفقدان عددًا من المشروعات السياحية والخدمية ببورسعيد
«عثمان» و«شلبي» يتفقدان عددًا من المشروعات السياحية والخدمية ببورسعيد
«عثمان» و«شلبي» يتفقدان عددًا من المشروعات السياحية والخدمية ببورسعيد
«عثمان» و«شلبي» يتفقدان عددًا من المشروعات السياحية والخدمية ببورسعيد

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