

ونظرا لأهمية موضوع تطعيمات شلل الأطفال لكونها تؤثر في مستقبل وصحة الطفل تعرض لكم الدستور في السطور التالية مواعيد حملة تطعيم شلل الأطفال ٢٠٢١ لكي تعرف الأمهات الموعد المحدد لذلك.

مواعيد حملة تطعيم شلل الأطفال ٢٠٢١ الجرعة الثانية

مواعيد حملة تطعيم شلل الأطفال ٢٠٢١ الجرعة الثانية

وستكون مواعيد المرور الخاصة بالحملة من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك بمشاركة 90 ألف شخص من الفرق الطبية للقيام بأعمال الحملة وبذلك نكون قدمنا لكم كافة المعلومات عن مواعيد حملة تطعيم شلل الأطفال ٢٠٢١ الجرعة الثانية

وتخص الجرعة الثانية ما تطعيمات شلل الأطفال من عمر يوم وحتي خمس سنوات وتتوجه الحملة لتطعيم قراية ١٦.٧مليون طفل حيث أن الحملة الخاصة بالجرعة الأولي تمكنت من تطعيم قرابة ١٦ مليون و٥٣٣ ألف طفلوفيما يخص مواعيد حملة تطعيم شلل الأطفال ٢٠٢١ الجرعة الثانية فقد بدأت الحملة بالفعل أمس الأحد الموافق ٢٨ مارس ومن المقرر أن تستمر لمدة أربعة أيام من تاريخ البدء وتنتهي يوم ٣١ مارس والحمله مثل المعتاد وكما هو متعارف عليه بالمجان تماما.وبعد معرفة مواعيد حملة تطعيم شلل الأطفال ٢٠٢١ الجرعة الثانية نعرض لكم الاماكن المنوطة بهذا التطعيم حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية إن التطعيم سيكون من خلال مكاتب وزارة الصحة والسكان المصريةوكذلك مترو الانفاق ومحطات القطار بالإضافة للمرو علي النوادي والتواجد في الأسواق ومواقف السيارات والقطارات.كيفية التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالقرى واالنجوعأوضحت وزارة الصحة، تفاصيل التطعيم في الجرعة الثانية لمرض الأطفال، بأنه سيكون في القرى يتم من خلال المرور على المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بجميع محافظات الجمهوريةاقرأ أيضاً..