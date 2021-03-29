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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مواعيد حملة تطعيم شلل الأطفال ٢٠٢١ الجرعة الثانية

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:22 م
شلل الأطفال
شلل الأطفال
اسماء منصور
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يبحث الكثير من المصريين عن مواعيد حملة تطعيم شلل الأطفال ٢٠٢١ الجرعة الثانية بعد أن تمت بالفعل حملة التطعيم الخاصة بالجرعة الأولي في شهر فبراير الماضي.

ويعد معرفة مواعيد حملة تطعيم شلل الأطفال ٢٠٢١ من المواضيع التي تشغل بال الكثير من الأمهات المصريات علي وجه الخصوص والأمهات يحرصن على إعطاء أبنائهن الجرعات المقررة في موعدها ويخشين من تفويت ميعاد الجرعة علي الأبناء.

ونظرا لأهمية موضوع تطعيمات شلل الأطفال لكونها تؤثر في مستقبل وصحة الطفل تعرض لكم الدستور في السطور التالية مواعيد حملة تطعيم شلل الأطفال ٢٠٢١ لكي تعرف الأمهات الموعد المحدد لذلك.

وتخص الجرعة الثانية ما تطعيمات شلل الأطفال من عمر يوم وحتي خمس سنوات وتتوجه الحملة لتطعيم قراية ١٦.٧مليون طفل حيث أن الحملة الخاصة بالجرعة الأولي تمكنت من تطعيم قرابة ١٦ مليون و٥٣٣ ألف طفل

مواعيد حملة تطعيم شلل الأطفال ٢٠٢١ الجرعة الثانية

وفيما يخص مواعيد حملة تطعيم شلل الأطفال ٢٠٢١ الجرعة الثانية فقد بدأت الحملة بالفعل أمس الأحد الموافق ٢٨ مارس ومن المقرر أن تستمر لمدة أربعة أيام من تاريخ البدء وتنتهي يوم ٣١ مارس والحمله مثل المعتاد وكما هو متعارف عليه بالمجان تماما.

وبعد معرفة مواعيد حملة تطعيم شلل الأطفال ٢٠٢١ الجرعة الثانية نعرض لكم الاماكن المنوطة بهذا التطعيم حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية إن التطعيم سيكون من خلال مكاتب وزارة الصحة والسكان المصرية
وكذلك مترو الانفاق ومحطات القطار بالإضافة للمرو علي النوادي والتواجد في الأسواق ومواقف السيارات والقطارات.

مواعيد حملة تطعيم شلل الأطفال ٢٠٢١ الجرعة الثانية

كيفية التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالقرى واالنجوع
أوضحت وزارة الصحة، تفاصيل التطعيم في الجرعة الثانية لمرض الأطفال، بأنه سيكون في القرى يتم من خلال المرور على المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بجميع محافظات الجمهورية

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وستكون مواعيد المرور الخاصة بالحملة من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك بمشاركة 90 ألف شخص من الفرق الطبية للقيام بأعمال الحملة وبذلك نكون قدمنا لكم كافة المعلومات عن مواعيد حملة تطعيم شلل الأطفال ٢٠٢١ الجرعة الثانية

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