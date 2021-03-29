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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«نقل النواب» توصي بسرعة تنفيذ كوبري مشاة مزلقان طهطا حفاظا على الأرواح

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:35 م
لجنة النقل والمواصلات
لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب،
منى هيبه
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ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا بسوهاج، بشأن تكرار الحوادث التى يترتب عليها مصرع العديد من المواطنين بمزلقان طهطا البحرى " مزلقان التجارة" فى سوهاج.

وقال سالم خلال المناقشة، إن بعد تشغيل كوبرى طهطا العلوى عام 2017، قامت هيئة السكة الحديد بغلق مزلقان المذكور أمام حركة مرور السيارات، فيما تركه لعبور المشاة دون وجود أجراس إنذار أو منبهات ضوئية، مما ترتب عليه وقوع العديد من الحوادث ومصرع عدد من المواطنين خلال السنوات الماضية.

وطالب نائب طهطا بضرورة قيام هيئتي الطرق والكباري، والسكة الحديد بسرعة تنفيذ أعمال كوبري المشاة، لاسيما وأنه تم توفير الاعتمادات المالية له وإسناد أعمال تنفيذه واستلامه من الشركة المسند إليها تنفيذه منذ شهر ديسمبر ٢٠١٩، مضيفا، ورغم مرور أكثر من عام ونصف لم يتم بدء التنفيذ حتي الآن، متهما الجهات الهيئتين بالتقاعس في التنفيذ نتيجة الخلاف ما بينهما، لبالغة هيئة السكة الحديد في تقييم رسوم الإشراف المطلوبة للتنفيذ.

وشدد نائب طهطا على ضرورة إعادة تشغيل المزلقان بشكل كامل أمام حركة مرور السيارات والمشاة واعادة جميع التنبيهات الصوتية والضوئية حفاظا علي أرواح المواطنين، مع تحديد المسؤلية نحو كل من تقاعس أو أهمل فى عمله، وترتب عليه زهق الأرواح.

ومن جانبها؛ وأوصت لجنة النقل والمواصلات بضرورة قيام محافظة سوهاج بمخاطبة وزراة النقل وهيئتي الطرق والكباري، والسكة الحديد، بسرعة البدء في تنفيذ الكوبري المشار اليه، فضلا عن التزام وزارة النقل والهيئتين التابعين لها بموافاة اللجنة خلال يومين بالمبالغ المالية التي تطلبها هيئة السكة الحديد من هيئة الطرق والكباري لدراسة السند القانوني، لها وهل مبالغ فيها من عدمه.

كما أكدت اللجنة علي ضرورة حل المشكلة حتى إذا لزم الأمر تحمل الهيئتين للتكلفة مناصفة مع تحميلهم مسؤولية أي أرواح تزهق نتيجة عدم سرعة التنفيذ.
«نقل النواب» توصي بسرعة تنفيذ كوبري مشاة مزلقان طهطا حفاظا على الأرواح
«نقل النواب» توصي بسرعة تنفيذ كوبري مشاة مزلقان طهطا حفاظا على الأرواح
«نقل النواب» توصي بسرعة تنفيذ كوبري مشاة مزلقان طهطا حفاظا على الأرواح
«نقل النواب» توصي بسرعة تنفيذ كوبري مشاة مزلقان طهطا حفاظا على الأرواح

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