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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عضو بالشيوخ: تعويم السفينة الجانحة أثبتت للعالم قوة مصر

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:19 م
النائب عبدالرحيم
النائب عبدالرحيم كمال،
سعيدة عامر
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أشاد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، بجهود الدولة المصرية المبذولة لتعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة، والتي أثبتت للعالم كله قوة الدولة المصرية فى تخطى الصعاب، ومواجهة التحديات والتغلب عليها، مشيرًا إلى أن الأزمة عكست مكانة قناة السويس كواحد من أهم الممرات الملاحية على مستوى العالم.

وأضاف «كمال»، في بيان له اليوم، أن أزمة السفينة أكدت أهمية ومكانة قناة السويس في التجارة العالمية، رغم محاولات التأثير على هذا الدور خلال السنوات الماضية، وأن هذا الممر الملاحى الأهم على مستوى العالم لا غنى عنه، خاصة فى نقل البضائع، مشيرًا إلى أن القناة الجديدة تعد واحدًا من المشروعات القومية التى تم تنفيذها خلال السنوات السبع الأخيرة، وكان لها نتائج كبيرة على حركة التجارة العالمية من خلال قناة السويس.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن كل التقارير العالمية أكدت أن تعويم السفينة الجانحة يستغرق أكثر من شهرين إلا أن الدولة المصرية نجحت فى وقت قياسي عودة الأمور لنصابها الطبيعي.

وتابع: «قناة السويس هذا الممر الملاحي الأهم على مستوى العالم يعد أحد أهم مصادر مستدامة للدخل القومي، كما تشكل القناة أحد أبرز القطاعات التي تساعد على تحقيق التنموية المستدامة، وهذا يعود إلى أنها أحد أهم الممرات المائية العالمية وأكثرها أمانًا للسفن والحاويات التي تشكل أهم وسيلة لنقل السلع والبضائع إلى مختلف الأسواق».

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