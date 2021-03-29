7940 إصابة و97 وفاة بكورونا في الأردن

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 97 حالة وفاة؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 6651 حالة.





وأشارت إلى أنه تم إجراء 48 ألفًا و980 فحصًا مخبريًا؛ ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 5 ملايين و825 ألفًا و666 فحصًا، لافتة إلى أن عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات بلغت 8910 حالات؛ ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 494 ألفًا و417 حالة.

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 7940 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 597 ألفًا و256 حالة.