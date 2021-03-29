مايا مرسى: نشهد عهدًا استثنائيًا فى الحفاظ على حقوق المرأة

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، في الاجتماع الثالث لمبادرة «مصرية بـ100 راجل» الذى عقدته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج برئاسة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب، نخبة من سيدات مصر بالخارج وعدد من شباب مصر الدارسين بالخارج.وأوضحت الدكتورة مايا مرس، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن المرأة المصر تشهد عهدًا استثنائيًا بدعم وإيمان القيادة السياسية بها، والحفاظ على حقوقها في المجالات المختلفة: السياسية والاقتصادية، وكذلك مشروعات القوانين التي تخدم المرأة المصرية وتمنحها المكانة اللائقة بدورها في الداخل والخارج.وثمنّت الدكتورة مايا مرسي مشاركة المصريات بالخارج واحتضان وزارة الهجرة للشباب المصريين الدارسين بالخارج، مشيدة بدعم الدولة المصرية لجهود المجلس القومي للمرأة، وبجهود وزارة الهجرة مع عظيمات مصر بالخارج وما منحه الدستور لسيدات مصر من مكتسبات.وردًا على أسئلة السيدات المصريات بالخارج، أوضحت د. مايا مرسي أن نجاح كل سيدة مصرية بالخارج أبلغ رسالة ودعم يمكن تقديمه لصورة الدولة المصرية، فضلًا عن نشر الوعى بجهود الدولة المصرية في تمكين المرأة على منصات التواصل الاجتماعي، وما حققته من مكتسبات خلال السنوات الست السابقة.وأكدت د. مايا مرسي أن مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس يتلقى شكاوى السيدات عبر الخط المختصر 15115 ويعمل على تقديم الدعم القانوني والنفسي للسيدات في مصر، مؤكدة أن هناك الآلاف من هذه الشكاوى يتم حلها، وأكدت أن وزارة الهجرة لا تألو جهدا في مساعدة المصريات بالخارج.وخلال كلمتها استهلت السفيرة نبيلة مكرم اللقاء اليوم بالإشادة بجهود رجال مصر، وأبطال هيئة قناة السويس بقيادة الفريق أسامة ربيع، في تعويم السفينة البنمية الجانحة "إيفر جيفن"، وقالت: "رجال يعملون ليلًا ونهارًا على مدار الساعة ليعلنوا للعالم أن مصر تستطيع بقيادة سياسية حكيمة وواعية قادرة على إدارة الأزمة، وأن يد الله معنا"، مهيبة بالجميع الحصول على أي معلومات عن مصر من المصادر الرسمية وتحري الدقة.كما هنأت وزيرة الهجرة الدكتورة مايا مرسي، بمناسبة موافقة البرلمان المصري على تعديل القانون لتجريم ختان الإناث في مصر، ما يعد انتصارًا للمرأة المصرية وترجمة لجهود كبيرة قام بها المجلس القومي للمرأة بدعم من القيادة السياسية.وتابعت: "أننا لا يمكن أيضًا أن نغفل تحرك القيادة السياسية الفوري لموقع حادث قطاري سوهاج ومتابعة موقف الوفيات والمصابين"، مؤكدة أنه لا مجال للتراخي في الدولة وأن مصر تنهض من جديد.وفي ختام اللقاء، أشادت وزيرة الهجرة بالعرض الثري الذي قدمته الدكتورة مايا مرسي، والاستعراض السريع لجهود الدولة المصرية والقوانين التي تم استحداثها لحماية المرأة المصرية، والردود التي قدمتها للمصريات بالخارج والشباب الدارسين بالخارج.وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن مبادرة "مصرية بـ100 راجل" تهدف إلى ربط المصريات في الخارج بالوطن والمشاركة في جهود التنمية المختلفة، وهو ما قدمناه في زيارة الواحات البحرية والترويج للتمور المصرية الفاخرة، بجانب دعم المبادرات الوطنية للدولة المصرية وطرق المشاركة فيها، على رأسها مبادرة "حياة كريمة"، علاوة على إمدادهن بكل الحقائق والمعلومات الموثقة عن مصر للتصدي للشائعات والأفكار المغلوطة وتصحيحها.