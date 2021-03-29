«القومي للمرأة»: المرأة المصرية تشهد عهدًا استثنائيًا

أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أنَّ المرأة المصرية تشهد عهدًا استثنائيًا بدعم وإيمان القيادة السياسية بها والحفاظ على حقوقها في المجالات المختلفة: السياسية والاقتصادية، وكذلك مشروعات القوانين التي تخدم المرأة المصرية وتمنحها المكانة اللائقة بدورها في الداخل والخارج.جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث لمبادرة "مصرية بـ100 راجل" الذي عقدته السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمشاركة الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ونخبة من سيدات مصر بالخارج.وثمنّت الدكتورة مايا مرسي مشاركة المصريات بالخارج واحتضان وزارة الهجرة للشباب المصريين الدارسين بالخارج، مشيدة بدعم الدولة المصرية لجهود المجلس القومي للمرأة، وبجهود وزارة الهجرة مع عظيمات مصر بالخارج وما منحه الدستور لسيدات مصر من مكتسبات.وردًا على أسئلة السيدات المصريات بالخارج، أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن نجاح كل سيدة مصرية بالخارج أبلغ رسالة ودعم يمكن تقديمه لصورة الدولة المصرية، فضلا عن نشر الوعى بجهود الدولة المصرية في تمكين المرأة على منصات التواصل الاجتماعي، وما حققته من مكتسبات خلال السنوات الست السابقة.وأكدت مرسي أن مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس يتلقى شكاوى السيدات عبر الخط المختصر 15115 ويعمل على تقديم الدعم القانوني والنفسي للسيدات في مصر، مؤكدة أن هناك آلاف من هذه الشكاوى يتم حلها، موضحة أن وزارة الهجرة لا تألوا جهدا في مساعدة المصريات بالخارج.وفي ختام اللقاء، أشادت وزيرة الهجرة بالعرض الثري الذي قدمته الدكتورة مايا مرسي، والاستعراض السريع لجهود الدولة المصرية والقوانين التي تم استحداثها لحماية المرأة المصرية، والردود التي قدمتها للمصريات بالخارج والشباب الدارسين بالخارج.وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن مبادرة "مصرية بـ100 راجل" تهدف إلى ربط المصريات في الخارج بالوطن والمشاركة في جهود التنمية المختلفة، وهو ما قدمناه في زيارة الواحات البحرية والترويج للتمور المصرية الفاخرة، بجانب دعم المبادرات الوطنية للدولة المصرية وطرق المشاركة فيها وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة"، علاوة على إمدادهن بكل الحقائق والمعلومات الموثقة عن مصر للتصدي للشائعات والأفكار المغلوطة وتصحيحها.