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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

غدًا.. الجلسة الثانية من «القاهرة: الأمل يبدأ» حول بيع الكتب على الإنترنت

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:28 م
جريدة الدستور
خالد حماد
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يستضيف معهد جوتة بالقاهرة، الجلسة الثانية ضمن برنامج "القاهرة: يبدأ الأمل" تحت عنوان: "بيع الكتب على الإنترنت" وحوار حول منصات التجارة الإلكترونية للكتب في مصر وألمانيا، وذلك في الثالثة من عصر غد الثلاثاء، يتحدث فيها: رينيه كول "ألمانيا"، ورانيا حنا "مصر"، ويديرها الناشرعلي عبد المنعم "مصر".

و"القاهرة: يبدأ الأمل" برنامج تم إطلاقه منتصف مارس الجاري، بالتعاون بين معرض فرانكفورت للكتاب وكل من معهد جوتة، واتحاد الناشرين المصريين، ومبادرة أصوات عربية.

ويشمل سلسلة من اللقاءات الدورية، بين خبراء نشروتسويق الكتب للبحث في كيفية التغلب على آثار جائحة كورونا "كوفيد 19" على حركة بيع الكتب.

وتستعرض جلسة الثلاثاء "30 مارس" نماذج لمنصات ناجحة في تجارة الكتب على الإنترنت، ويتبادل المشاركون الخبرات لإدارة عمليات تسويق الكتب بكفاءة، خلال العام الماضي وطوال فترات الوباء.

وأولى المتحدثات في الجلسة خبيرة التسويق، رانيا حنا، التي تولت تأسيس منصة "بوك باز" "BookBuz" المتخصصة في بيع الكتب الورقية عبر الإنترنت، وهي حاصلة على بكالوريوس اقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1995، وعملت في مجال التعليم، ثم حصلت على دبلومة من جامعة كامبريدج "CIDTT" وعملت كمستشارة تعليمية ومديرة فرع البيع لدى مؤسسة والدها المتخصصة في بيع الكتب التعليمية للمدارس الخاصة واللغات. وحصلت على الماجستير عام 2016 في مجال قيادة المؤسسات ثم أسست عام 2018 "بوك باز".

أما رينيه كول، فهو خبير ألماني يعمل مديرا لخدمات النشر والتجارة الإلكترونية لمتجر الكتب الألماني "إيه. شتاينيشه بوخ هاندلونج" وهو أيضا مؤسس مشارك وشريك إداري في وكالة "Buchsuite" المعنية بتقديم خدمات إلكترونية لقطاع صناعة الكتاب على الإنترنت،وعمل مستشارا لاتحاد بورصة تجارة الكتب الألمانية ولدور نشر ومتاجر كتب، وذلك بصفته مستشارا للتجارة الإلكترونية.

ويدير الجلسة:علي عبد المنعم، عضو مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، ورئيس لجنة التطوير المهني والنشر الإلكتروني باتحاد الناشرين المصريين. عمل مستشارًا لبعض دور النشر العربية والعالمية، وشارك في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية عن صناعة النشر. ويشغل حاليًا منصب مدير التعاقدات بالشرق الأوسط بشركة ستوريتل العالمية لنشر توزيع الكتب الصوتية. وهو حاصل على زمالة معرض فرانكفورت للكتاب بألمانيا، وبرنامج الزائر القيادي الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية "صناعة النشر والوصول إلى سوق الأفكار الإبداعية"، ويعتبر علي من أهم الداعمين لعمليات التحول الرقمي للناشرين المصريين والعرب.

يستهدف برنامج "القاهرة: يبدأ الأمل" الناشرين المحترفين، ويمكن لهم التسجيل للمشاركة والتفاعل مع المناقشات من خلال منصة "زووم"، ويمكن التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لمعهد جوتة.
غدًا.. الجلسة الثانية من «القاهرة: الأمل يبدأ» حول بيع الكتب على الإنترنت
غدًا.. الجلسة الثانية من «القاهرة: الأمل يبدأ» حول بيع الكتب على الإنترنت
غدًا.. الجلسة الثانية من «القاهرة: الأمل يبدأ» حول بيع الكتب على الإنترنت
غدًا.. الجلسة الثانية من «القاهرة: الأمل يبدأ» حول بيع الكتب على الإنترنت
غدًا.. الجلسة الثانية من «القاهرة: الأمل يبدأ» حول بيع الكتب على الإنترنت
غدًا.. الجلسة الثانية من «القاهرة: الأمل يبدأ» حول بيع الكتب على الإنترنت

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