فصائل فلسطينية تؤكد حق المقدسيين في المشاركة بالانتخابات

أكدت الفصائل الفلسطينية في القدس المحتلة حق المقدسيين في المشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية تصويتًا وترشحًا، من خلال صناديق الاقتراع.وقالت الفصائل، في بيان الإثنين، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): "إن هذا الحق غير قابل للمساومة أو المهادنة أو المقايضة، وأشارت إلى أن إجراء الانتخابات التشريعية هو استحقاق وطني طال انتظاره، مؤكدة تكاتف كل الجهود للعمل على إنجاحها بصورة تعكس مفاهيم الديمقراطية والتقدم في المجتمع الفلسطيني، فالانتخابات التشريعية هي شكل متقدم في حالة النضال الوطني الفلسطيني".ودعت الفصائل لجنة الانتخابات المركزية، بصفتها جهة الاختصاص، إلى تحمل مسئولياتها وواجباتها المتعلقة في سجل الناخبين داخل المدينة، وتوفير أجواء ملائمة، ومراكز الاقتراع فيها، مع التأكيد على رفض أي بدائل تمس مكانة القدس ورمزيتها والسيادة الوطنية فيها.وشددت على أن كل فصائل العمل الوطني والإسلامي انطلقت بالأساس من أجل هدف واضح لا لبس فيه، وهو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.