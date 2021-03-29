سقوط شجرة ضخمة على عدة سيارات بحي الساحل دون وقوع ضحايا

سقطت منذ قليل شجرة "بوانسيانا" ضخمة بحي الساحل على سيارات أسفلها دون وقوع أي خسائر بشرية.وأعلنت هيئة تجميل وإنارة العاصمة في بيان لها، أن الشجرة سقطت نتيجة لرفع البلدورات من عمال الرصف بالحى من أمام الشجرة المرتفعة.وأوضحت الهيئة أنه تم تخريط الشجرة وإزالتها من قبل إدارة الحدائق عقب وقوعها مباشرة.كما سقط فرع من شجرة نبق بفعل الرياح بمساكن محى البحرية بحى الساحل أثناء استكمال أعمال تقليم وتهذيب الأشجار بشارع منية السيرج وتم رفع مخلفات السقوط.