«المصريين الأحرار»: تعويم السفينة الجانحة بجهود مصرية يعكس قوة بلادنا

EVER GIVEN

أشاد حزب "المصريين الأحرار"، بجهود رجال مصر الأبطال في إنهاء أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس وتسيير الخط الملاحي، بسواعد وإمكانيات مصرية خالصة، وسط متابعة عالمية ودولية، وسيظل المصريون قادرون على إدارة الأزمات بجدارة.وقال الحزب، إنه رغم ضخامة السفينة الجانحة ""والإشكاليات الفنية والتقنية وتبعات جنوحها لم يغفل رجال القناة بإشراف الفريق أسامة ربيع ومتابعة القيادة السياسية الرشيدة الأمر حتى إنهاء الأزمة بسلام، رغم صعوبة الأمر ودون طلب مساعدة أحد فإن المصريين يسطرون عبر التاريخ قدراتهم على اجتياز الصعاب.ووجه الحزب التحية والشكر للقيادة السياسية، وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهود رجال القناة بإشراف الفريق بحري أسامة ربيع وكل جنود مصر الأوفياء الذين سهروا من أجل تدارك الأزمة والحفاظ على الشريان الملاحي الشاهد علي تاريخ عريض من وفاء المصريين وقدراتهم الخارقة على تجاوز المحن.وأكد "المصريين الأحرار" أن الجهود المصرية تدعو للفخر والاعتزاز بأننا حقًا نبني مصر الجديدة صاحبة قرارها وسيادتها ومالكة الإمكانات والقدرات علي تحدى الظروف وعبور المحن بعون الله وعزيمة رجالها.